«Вердер» предложил «Локомотиву» € 4 млн за Тикнизяна, сделка может быть скоро закрыта

Бременский «Вердер» сделал новое предложение московскому «Локомотиву» по трансферу защитника железнодорожников Наира Тикнизяна. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, немецкий клуб предложил за футболиста сборной Армении € 4 млн. «Локомотив» же хотел бы получить за Тикнизяна € 5 млн. Сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» три матча в РПЛ и Кубке России, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 5,5 млн.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает армянского защитника в € 2,5 млн.