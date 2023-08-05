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«Вердер» предложил «Локомотиву» € 4 млн за Тикнизяна, сделка может быть скоро закрыта

«Вердер» предложил «Локомотиву» € 4 млн за Тикнизяна, сделка может быть скоро закрыта
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Бременский «Вердер» сделал новое предложение московскому «Локомотиву» по трансферу защитника железнодорожников Наира Тикнизяна. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, немецкий клуб предложил за футболиста сборной Армении € 4 млн. «Локомотив» же хотел бы получить за Тикнизяна € 5 млн. Сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» три матча в РПЛ и Кубке России, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 5,5 млн.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает армянского защитника в € 2,5 млн.

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Источник: «Реал Сосьедад» возобновил интерес к футболисту «Локомотива» Тикнизяну
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