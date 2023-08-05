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Япония — Норвегия: после первого тайма матча 1/8 финала ЖЧМ счёт 1:1

Япония — Норвегия: после первого тайма матча 1/8 финала ЖЧМ счёт 1:1
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В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречаются сборные Японии и Норвегии. Команды играют на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Встреча началась в 11:00 мск.

Японки открыли счёт на 15-й минуте матча, благодаря автоголу норвежки Энген. Гости сравняли счёт в матче уже на 20-й минуте, отличилась Гуро Райтен.

ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
05 августа 2023, суббота. 11:00 МСК
Япония (ж)
Окончен
3 : 1
Норвегия (ж)
1:0 Энген – 15'   1:1 Райтен – 20'   2:1 Симидзу – 50'   3:1 Миядзава – 81'

Напомним, Японки вышли в плей-офф с первого места в группе C, а норвежки заняли второе место в группе А, опередив Новую Зеландию по дополнительным показателям.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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