Япония — Норвегия: после первого тайма матча 1/8 финала ЖЧМ счёт 1:1

В матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встречаются сборные Японии и Норвегии. Команды играют на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Встреча началась в 11:00 мск.

Японки открыли счёт на 15-й минуте матча, благодаря автоголу норвежки Энген. Гости сравняли счёт в матче уже на 20-й минуте, отличилась Гуро Райтен.

Напомним, Японки вышли в плей-офф с первого места в группе C, а норвежки заняли второе место в группе А, опередив Новую Зеландию по дополнительным показателям.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.