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Алан Дзагоев может перейти в «Антальяспор»

Алан Дзагоев может перейти в «Антальяспор»
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Бывший полузащитник московского ЦСКА и казанского «Рубина» Алан Дзагоев может стать футболистом турецкого «Антальяспора». Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, стороны уже провели несколько раундов переговоров, однако ещё не пришли к соглашению. Отмечается, что они недалеки от согласования перехода полузащитника.

33-летний Дзагоев стал свободным агентом после ухода из «Рубина» в июле этого года. Большую часть своей карьеры полузащитник провёл в ЦСКА.

В прошлом сезоне Дзагоев сыграл 20 матчей за «Рубин» в Первой лиге, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В июне появлялась информация, что Дзагоев может продолжить карьеру во владикавказской «Алании».

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