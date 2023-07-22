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Гендиректор «Рубина» высказался об уходе Алана Дзагоева из клуба

Гендиректор «Рубина» высказался об уходе Алана Дзагоева из клуба
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Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал об уходе из клуба полузащитника Алана Дзагоева.

«Насколько тяжело было расставаться с Дзагоевым? Расставание — это всегда тяжело. Все прекрасно понимают, какой футбольный уровень у Алана, но это футбольная жизнь. Расстались абсолютно без обид», — передаёт слова Айбатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзагоев перешёл в «Рубин» в 2022 году. Он покинул клуб по окончании предыдущего сезона, который казанцы завершили на первой строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. До перехода в «Рубин» Дзагоев выступал за ЦСКА.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» (2:2).

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