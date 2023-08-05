«Крылья Советов» впервые с 2007 года не проиграли ни в одном из трёх стартовых туров РПЛ
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Самарские «Крылья Советов» разгромили «Ростов» (5:1) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда не потерпела ни одного поражения в первых трёх турах чемпионата России.
В предыдущий раз «Крыльям Советов» удалось провести первые три матча сезона Премьер-Лиги без поражений в 2007 году. Тогда самарцы обыграли «Химки» (1:0), а также сыграли вничью со «Спартаком» из Нальчика (0:0) и «Москвой» (0:0). Тот сезон «Крылья Советов» завершили на 13-м месте.
По итогам первых трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» набрали семь очков, а «Ростов» — четыре. Предыдущий сезон самарцы завершили на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, а «Ростов» занял четвёртое место.
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