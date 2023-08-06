Стало известно, в какой роли вернётся Буффон в сборную Италии

Голкипер Джанлуиджи Буффон станет новым главой делегации национальной команды Италии.
«Это великий день для сборной Италии, потому что Буффон возвращается домой. Он — икона нашего футбола и особенный человек. Его страсть, его харизма и его профессионализм будут решающими в написании новой захватывающей страницы этой необычной истории любви. Я лично очень доволен, потому что вернуть его в сборную, вовлечь его в наш проект, было моей целью в течение некоторого времени. В нём я вижу качества высококлассного менеджера, а в Итальянской федерации он может начать вторую половину своей жизни в мире футбола. Я желаю, чтобы он испытал это с тем же удовлетворением, которое сопровождало его карьеру футболиста», — приводятся слова президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины на официальном сайте.
Ранее Буффон объявил о завершении карьеры футболиста.
Буффон плачет после поражения от «Кальяри»
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