Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — Аякс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, в какой роли вернётся Буффон в сборную Италии

Стало известно, в какой роли вернётся Буффон в сборную Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер Джанлуиджи Буффон станет новым главой делегации национальной команды Италии.

«Это великий день для сборной Италии, потому что Буффон возвращается домой. Он — икона нашего футбола и особенный человек. Его страсть, его харизма и его профессионализм будут решающими в написании новой захватывающей страницы этой необычной истории любви. Я лично очень доволен, потому что вернуть его в сборную, вовлечь его в наш проект, было моей целью в течение некоторого времени. В нём я вижу качества высококлассного менеджера, а в Итальянской федерации он может начать вторую половину своей жизни в мире футбола. Я желаю, чтобы он испытал это с тем же удовлетворением, которое сопровождало его карьеру футболиста», — приводятся слова президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины на официальном сайте.

Ранее Буффон объявил о завершении карьеры футболиста.

Материалы по теме
«Спасибо, что подарил мне «Буффонище». Черданцев провожает великого вратаря
Эксклюзив
«Спасибо, что подарил мне «Буффонище». Черданцев провожает великого вратаря

Буффон плачет после поражения от «Кальяри»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023