«Спасибо, что подарил мне «Буффонище». Черданцев провожает великого вратаря

Великий Джанлуиджи Буффон завершил карьеру. В России легендарный вратарь ассоциируется не только со своей игрой, но и с фразой Георгия Черданцева ― «Буффонище». Комментатор «Матч ТВ» произнёс её 25 февраля 2012 года во время матча «Милана» с «Ювентусом».

Провожая Джанлуиджи из большого футбола, Георгий специально для «Чемпионата» рассказал предысторию мема и восхитился карьерой Буффона.

«Фамилию Буффона за всё время своей работы я называл чаще всего»

Уход Буффона ― момент для оценки времени и осознания, сколько лет я нахожусь в профессии. Даже не упомнишь уже всего. Вся карьера Буффона прошла на моих глазах. Так что её окончание вызывает странные ощущения.

Для меня Джанлуиджи ― вратарь номер один. За последние 25 лет Серию А я комментировал, возможно, даже чаще РПЛ. И его фамилию за всё время работы, наверное, называл чаще всего. Когда ты комментируешь много игр какого-то футболиста, по-другому начинаешь его чувствовать, лучше узнаёшь его жизнь. Буффон ― символ того времени, символ моей работы. Это первый супервратарь, игру которого я прокомментировал. И комментировал я его всю карьеру.

«Большая несправедливость, что Буффон не получил «Золотой мяч». Сейчас всем нужны только те, кто забивает голы»

Что характерно, с Буффоном всегда было всё спокойно, никаких эксцессов. За пределами поля он не выделялся безумными поступками, не сыпал яркими цитатами. Для меня он всегда был просто крутым вратарём, невероятным лидером. Поразило, что он не ушёл из «Ювентуса», когда их отправили в Серию B. Думаю, это сделало его иконой. Та победа Буффона во втором дивизионе ценнее, чем отсутствие у него победы в Лиге чемпионов. Выиграть Лигу чемпионов ― круто, если ты всегда играешь в топ-клубе. Но победить с топ-клубом в Серии B – уникальное достижение.

Считаю большой несправедливостью тот факт, что Буффон не получил «Золотой мяч». Все всегда обращают внимание только на тех, кто забивает голы, а с появлением интернета и соцсетей с этим всё стало только хуже. Рекламных площадок стало больше, а рекламных лиц – меньше. Вратари для маркетинговых директоров больших компаний ― почти никто. Только если они не вытворяют чудеса, не куролесят в воротах, как Гроббелар, которого я любил в детстве, или Жан-Мари Пфафф.

Брюс Гроббелар Фото: Mike King/Getty Images

«Никогда не смогу объяснить, как «Буффонище» родилось в моей голове»

Конечно, самый запоминающийся матч Буффона для меня — это игра «Милан» ― «Ювентус», во время которой я крикнул «Буффонище». Это слово до сих пор звенит в ушах. При этом у Джанлуиджи было много классных матчей, в которых он делал суперсейвы, но их было столько, что мне сложно выбрать. Для меня «Буффонище» ― это что-то прикольное, что было в моей карьере. Мне до сих пор иногда присылают этот момент. Конечно, это была импровизация. Многие думают, что большинство мемов ― домашние заготовки. Когда я только начинал комментировать, то, действительно, заранее готовил какие-то остроты, чтобы выделиться, чтобы меня запомнили. Хотя это совершенно неправильный подход, потому что комментатор должен футбол комментировать, а юмористов у нас и так достаточно. Когда зацикливаешься на том, чтобы произнести заготовленную остроту, становишься её заложником – начинаешь думать не о матче, а ловишь момент, чтобы ввернуть её в репортаж.

Так что я ничего не готовил, это вырвалось абсолютно произвольно и естественно. Уж больно у Джанлуиджи подходящая фамилия, похожая на русское слово. К тому же суффикс «-ищ» хорошо ложится на описание чего-то грандиозного. Я никогда не смогу объяснить, как это появилось в моей голове, равно как и объяснить, что я хотел сказать фразой: «Я сейчас закончу вообще всё».

Думаю, изначально на этот крик никто особо внимания не обратил, всё-таки соцсети тогда только выходили на пик популярности. Если бы это произошло сегодня – разлетелось бы сразу. А тогда ― сказал и сказал, какой-то быстрой и оглушительной реакции на эту фразу я не ощутил. Это хорошо настоялось и произошло с течением времени. Что мне нравится больше всего, так это то, что рекламная кампания тарифа одного из наших сотовых операторов была навеяна моим «Буффонищем». Я в этом уверен.

«Чемпиона мира Мартинеса через 10 лет никто не вспомнит, а Буффона будут помнить и через 30»

К сожалению, я никогда в жизни не виделся с Буффоном, не общался. При этом удивительно, что я брал интервью у Дино Дзоффа в позапрошлом году. Было большой победой с ним договориться, потому что он особо ни с кем не разговаривал. Получилось так, что с предшественником Буффона я поговорил, а с ним самим, что было бы логичнее, нет. Но знаю, что кто-то из коллег показывал Буффону видео с «Буффонищем». Вроде ему понравилось.

Джанлуиджи Буффон Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Конечно, у меня было много известных фраз: «Пушка страшная», «Мне нужна машина в специальную больницу», «Я сейчас закончу вообще всё», но «Буффонище» всегда будет в топе. Её легко воспроизвести, она подходит под любой контекст. Меня радует, что даже нынешние дети знают эту фразу, потому что я для них известен больше как комментатор игры FIFA. Когда оказываюсь на каком-то детском турнире, «Буффонище» у детей частенько вырывается. Так что я благодарен Джанлуиджи за то, что он подарил мне возможность сказать эту фразу. Мы же действие сопровождаем, а не рождаем. В Ливерпуле главным героем был Аршавин, а не я. Так же и с Буффоном.

Джанлуиджи будут помнить всегда. Сейчас голкиперов хороших много, но какие-то они стали все одинаковые. Видимо, у всех тренеров вратарей больших клубов методики приблизительно похожие. Комплекция у всех киперов тоже одинаковая. У них пропала изюминка, не хватает вратарских личностей. Уже нет такого, чтобы ты мог определить вратаря только по манере его игры. Буффона было невозможно с кем-то спутать. Джанлуиджи не всегда творил чудеса в воротах, но его харизмы хватило бы на всех остальных, кто был на поле. Например, есть новоиспечённый чемпион мира Мартинес. Он хороший вратарь, однако в историю войдёт только титулом чемпиона мира. Через 10 лет его имя никто не вспомнит. А Буффона будут помнить и через 30.