Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Швеции и США. Встреча прошла на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия). Швеция обыграла США в серии пенальти в матче 1/8 финала ЖЧМ и вышла в четвертьфинал.
За 120 минут игры команды так и не забили ни одного мяча. Шведки выиграли серию пенальти со счётом 5:4. Победный 11-метровый реализовала нападающая Лина Хуртиг.
Напомним, Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, набрав девять очков в трёх играх. Американки заняли вторую позицию в группе Е с пятью очками.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 6 августа 2023
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