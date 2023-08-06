Валерий Непомнящий: Мандрыкин — абсолютно душевный и достойный парень. Светлая память

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о бывшем российском вратаре Вениамине Мандрыкине, умершем сегодня, 6 августа.

«Очень печальная весть. У меня с Веней был короткий промежуток времени в работе, но он меня поразил: абсолютно душевный и достойный парень. Просто душа. Всегда был с огромным авторитетом, добрый по отношению к молодым. Отношения со старшими тоже всегда были приятными. Просто светлая память о нём. Светлый человек», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1). В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.