Сестра Мандрыкина рассказала об обстоятельствах смерти экс-вратаря ЦСКА

Сестра бывшего российского вратаря Вениамина Мандрыкина рассказала детали его смерти от инфаркта.

«Он болел, 13 лет был прикован к постели. Состояние усугубилось: печёночно‑почечная недостаточность. Умер он от инфаркта.

Сегодня его забрала реанимационная бригада, скончался в приёмном покое. Не смогли ничего сделать. Это произошло сегодня утром», – сообщила Жанна в интервью «Матч ТВ».

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, трижды выигрывал чемпионат России, столько же раз — Суперкубок России и четыре раза — Кубок страны. В 2003 году Вениамин выступал за национальную команду России в матчах с Кипром (1:0) и Грузией (0:1). В 2010-м Мандрыкин попал в ДТП в Брянске, после чего оказался прикован к инвалидной коляске из-за перелома позвоночника.