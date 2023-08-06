«Фенербахче» нацелился на подписание хавбека «Милана» Крунича

Боснийский полузащитник «Милана» Раде Крунич может стать игроком турецкого «Фенербахче» этим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, турецкий клуб уже отправил «Милану» официальное предложение по 29-летнего футболисту в размере € 10 млн. Однако итальянский клуб явно не устраивает такая сумма, поскольку «россонерри» хотят не менее € 15-18 млн за полузащитника. «Фенербахче» также предложил Круничу контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в € 3 млн в год. Переговоры по возможному переходу продолжаются.
В прошедшем сезоне Крунич сыграл в 34 матчах за «Милан, в которых успел забить один гол и отдать одну голевую передачу. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
- 6 августа 2023
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