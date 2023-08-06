«Жалко, что так рано ушёл». Нигматуллин высказался о смерти Мандрыкина

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился эмоциями от новости о смерти бывшего вратаря ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина. Вениамин скончался от инфаркта в 41 год.

«Сегодняшнее утро началось с трагической новости, связанной с кончиной Вениамина. Мы пересекались с ним на один сезон в ЦСКА — меня тогда пригласили в армейскую команду, чтобы подменить его. В своё время мы конкурировали за звание лучшего вратаря. Он был очень достойным конкурентом.

Жалко, что так рано ушёл. Этому способствовали трагические обстоятельства, которые произошли 13 лет назад в Брянске. Как бы то ни было, хочется вспомнить его добрым словом и высказать искренние соболезнования для родных и близких», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.