Личка: Вендел не играл полтора месяца, но сделал разницу в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.

«Вендел не играл, но тут вышел и здорово выглядит. Латиноамериканцы играют в натуральный футбол. Они радуются этому. Вендел не работал полтора месяца, но сделал разницу», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Вендел вышел на поле во втором тайме матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Он заменил полузащитника санкт-петербургского клуба Ду Кейроса. До этого заявка 25-летнего полузащитника на новый сезон чемпионата была под вопросом. Вендел вернулся в Россию только 25 июля. С окончания прошлого сезона игрок находился в Бразилии и пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также несколько официальных матчей сине-бело-голубых.