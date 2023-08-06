Личка: Малком — большая потеря для «Зенита». Но за него заплатили хорошие деньги

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался на тему ухода ведущего игрока «Зенита» Малкома из клуба. Напомним, ранее генеральный директор сине-бело-голубых сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн.

«Малком – большая потеря для «Зенита». У него отличная статистика. Но за него заплатили хорошие деньги, сделали трансфер», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.