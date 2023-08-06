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Личка: Малком — большая потеря для «Зенита». Но за него заплатили хорошие деньги

Личка: Малком — большая потеря для «Зенита». Но за него заплатили хорошие деньги
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался на тему ухода ведущего игрока «Зенита» Малкома из клуба. Напомним, ранее генеральный директор сине-бело-голубых сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн.

«Малком – большая потеря для «Зенита». У него отличная статистика. Но за него заплатили хорошие деньги, сделали трансфер», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.

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