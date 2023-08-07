Вратарь «МЮ» Онана ответил на вопрос о пропущенном голе с центра поля в матче с «Лансом»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал гол, пропущенный с центра поля, в товарищеском матче с «Лансом» (3:1).
«Нам всегда есть к чему стремиться. Мы должны попытаться исправиться. За голы в наши ворота отвечаю я. Горжусь действиями моих защитников. Но всю критику принимаю я», — приводит слова Онана Mirror.
Напомним, Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатят итальянскому клубу € 55 млн за трансфер Онана. Контрактное соглашение камерунского голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2028 года.
За «Интер» 27-летний вратарь выступал с лета 2022 года. К итальянскому клубу он присоединился, перейдя из «Аякса». В прошлом сезоне голкипер принял участие в 41 матче во всех турнирах, где пропустил 36 голов и в 19 матчах отстоял «на ноль».
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