Андре Онана объяснил свою критику в адрес Гарри Магуайра во время матча с «Боруссией» Д

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал, почему кричал на защитника Гарри Магуайра во время контрольного матча с дортмундской «Боруссией».
«Я многого требую от одноклубников, потому что они отличные игроки. Лисандро Мартинес и Гарри Магуайр – отличные игроки, они многое делают для клуба и важны для команды. Мне очень повезло быть частью этой команды и играть вместе с ними.
Много говорю с Магуайром, потому что знаю, что он хороший игрок, он один из капитанов команды. Он хорошо обращается с мячом, так что я бы многого требовал от него. Гарри хороший парень. У меня с ним хорошие отношения.
Мы должны быть очень самокритичны. И если мы хотим выигрывать трофеи, мы должны требовать многого. Для меня большая честь быть здесь, и я очень рад работать с этими ребятами, Гарри – отличный парень и фантастический игрок», – сказал Онана пресс-службе «Манчестер Юнайтед».
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