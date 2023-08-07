Хаджи: мы ничего не знаем о Рябчуке, хотелось бы, чтобы «Спартак» купил кого-то получше

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал трансфер защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в стан красно-белых.
«Хотелось бы увидеть Рябчука в деле и понять, что это за игрок. Мы ничего не знаем о нём. «Спартаку» нужен хотя бы ещё один защитник, чтобы создать конкуренцию. Олег — молодой парень, посмотрим на него. Конечно, хотелось бы кого-нибудь получше. Вот «Зенит» перехватил Эраковича, но он пока тоже не произвёл впечатления — пропустили три от «Динамо». Поэтому трудно говорить, кто лучше, а кто хуже. Рябчук играл в чемпионате Греции? Считаю, что РПЛ статуснее», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.
- 7 августа 2023
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