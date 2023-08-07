Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаджи: мы ничего не знаем о Рябчуке, хотелось бы, чтобы «Спартак» купил кого-то получше

Хаджи: мы ничего не знаем о Рябчуке, хотелось бы, чтобы «Спартак» купил кого-то получше
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал трансфер защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в стан красно-белых.

«Хотелось бы увидеть Рябчука в деле и понять, что это за игрок. Мы ничего не знаем о нём. «Спартаку» нужен хотя бы ещё один защитник, чтобы создать конкуренцию. Олег — молодой парень, посмотрим на него. Конечно, хотелось бы кого-нибудь получше. Вот «Зенит» перехватил Эраковича, но он пока тоже не произвёл впечатления — пропустили три от «Динамо». Поэтому трудно говорить, кто лучше, а кто хуже. Рябчук играл в чемпионате Греции? Считаю, что РПЛ статуснее», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.

Материалы по теме
«Спартак» купил защитника! Трансфер воспитанника «Порту» из Молдавии получился скандальным
«Спартак» купил защитника! Трансфер воспитанника «Порту» из Молдавии получился скандальным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023