«Спартак» снова хочет защитника из Молдавии. Скандал вокруг сделки не помешает трансферу?

«Спартак» продолжает искать новичка на позицию левого защитника после травмы Томаша Тавареша и ухода Мацея Рыбуса. Московский клуб по-прежнему ведёт игрока «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олега Рябчука. Кажется, трансфер 25-летнего легионера всё реальнее, и это повод проследить историю получивших скандальный оттенок переговоров и познакомиться поближе с потенциальным новичком красно-белых.

Впервые информация о переговорах «Спартака» с Рябчуком появилась месяц назад. Сайт Sport24Gr сообщил, что московский клуб предложил € 3 млн за молдавского легионера. Наверное, это предложение было обречено на неудачу, поскольку даже Transfermarkt оценивает Олега дороже – в € 4 млн. Сами греки выкупали левого защитника в январе 2021-го у португальского клуба «Пасуш де Феррейра» за € 2 млн, но с тех пор Рябчук превратился в ценную фигуру для «Олимпиакоса». В прошлом сезоне он принял участие в 45 матчах команды во всех турнирах (в основе – 41), забил один мяч и сделал шесть голевых передач.

Согласно источнику, греки потребовали тогда € 5 млн, а «Спартак» столкнулся с конкуренцией в борьбе за Рябчука со стороны французских клубов – «Лилля» и «Нанта». После этого Sport24 рассказал, что у москвичей появились проблемы в процессе переговоров. Греки увеличили свои запросы до € 6 млн, а сам Олег якобы не хотел ехать в Россию из-за негативного отношения близких родственников с Украины к этому варианту.

Но, очевидно, твёрдого нет Рябчук не сказал, ведь переговоры не завершились. В конце июля издание Sport time написало: левый защитник исключён из состава «Олимпиакоса», поскольку не входит в планы нового тренера Диего Мартинеса. Сам же греческий клуб подал в ФИФА жалобу на «Спартак» за то, что москвичи в обход существующих правил напрямую контактировали с молдавским футболистом.

В «Спартаке» отреагировали на эту информацию. Глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов, отвечая на вопрос о Рябчуке, сказал для «Чемпионата»: «Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведём себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно».

В общем, СМИ настолько плотно связали «Спартак» и Рябчука, что к началу августа стало понятно: сделка почти готова. Теперь же Gazzetta.gr сообщила об увеличении предложения со стороны красно-белых. «Олимпиакосу» дают за левого защитника € 6 млн и ещё € 1 млн бонусами. А Олегу, как утверждает источник, обещан контракт по схеме «2+1» (почему такой короткий?) с зарплатой в € 2 млн в год.

У потенциального новичка команды Гильермо Абаскаля интересная история. По сути, Рябчук – продукт не молдавского футбола, а португальского. И это бросалось в глаза с первых же матчей флангового защитника за сборную Молдавии. Видно, что в техническом и физическом отношении он был качественно подготовлен в академиях «Порту», «Белененсеша» и лиссабонского «Спортинга». В Португалию Рябчук переехал с семьёй в возрасте четырёх лет, а футболом стал заниматься достаточно поздно.

«Какие воспоминания о детстве в Португалии? Я всё прекрасно осознавал. Помню, как ходил в садик. У меня есть сестра на полтора года старше, и я ходил с ней в школу и помню, что очень легко адаптировался. Когда был маленьким, очень рано начал заводить друзей…

Когда я был ребёнком, то много занимался спортом и не относился к футболу очень серьёзно. В 12-13 лет я увлекался футболом, тхэквондо, плаванием, лёгкой атлетикой, хоккеем… Примерно в 13 лет решил, что хочу играть только в футбол. Другие виды спорта меня больше не мотивировали», – рассказывал Олег в интервью для Moldfootball.com.

Олег Рябчук в сборной Молдавии Фото: Harry Langer/Getty Images

Рябчук начинал карьеру в молодёжке и фарм-клубе «Порту». Поиграл за «драконов» в Юношеской лиге УЕФА, во втором дивизионе португальского чемпионата. Но до первой команды не дорос – был продан в «Пасуш де Феррейра». С июля 2019-го по январь 2021-го Олег провёл полтора сезона в Примейре: 37 матчей, два забитых мяча, две голевые передачи. Это уже был определённый уровень, хороший трамплин для взлёта. В итоге левый защитник улетел в Грецию. В «Олимпиакосе» выиграл первые трофеи во взрослом футболе (два чемпионских титула) и получил опыт выступлений в еврокубках.

На сегодняшний день у Рябчука уже 28 матчей в Лиге Европы и квалификации Лиги чемпионов. Он забивал «Антверпену», делал голевые пасы во встречах с «Фенербахче» и кипрским «Аполлоном» (дважды). Вот видео гола Олега бельгийцам на групповом этапе ЛЕ:

В завершившемся сезоне «Олимпиакос» неудачно выступил в Лиге Европы. Команда заняла последнее место в группе с «Фрайбургом», «Нантом» и «Карабахом». Но Рябчук точно не был главным виновником провала. Он стал лучшим в команде по количеству отборов мяча (13), заработанных на себе фолов (14) и выигранных единоборств (31, при 67% успешных). В чемпионате Греции «Олимпиакос» тоже пережил спад: отдал чемпионский титул АЕКу, финишировав лишь третьим.

Пожалуй, для «Спартака» Рябчук стал бы многообещающим приобретением. Это подвижный, интенсивный игрок. Очень резкий, разворотливый и умеющий быстро включаться в атаку. Достаточно неплох на мяче для РПЛ. Да и в обороне команда Абаскаля точно не станет слабее с Рябчуком.