Бевеев: во Второй лиге практически все пьют, там игрокам нечего терять

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев вспомнил времена выступлений во Второй лиге.
«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют в футбол чисто в удовольствие. Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать — норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти и они похоронили в себе футболистов.
Парень, с которым я играл в «Носте», однажды поехал в Магнитогорск на лечение. У его знакомого там была квартира, и заночевать он должен был в ней. Но под вечер нормально так выпил и не смог найти свой дом. Пришёл только под утро, когда уже посветлело», — приводит слова Бевеева Sport24.
- 7 августа 2023
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