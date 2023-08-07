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Бевеев: во Второй лиге практически все пьют, там игрокам нечего терять

Бевеев: во Второй лиге практически все пьют, там игрокам нечего терять
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев вспомнил времена выступлений во Второй лиге.

«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют в футбол чисто в удовольствие. Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать — норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти и они похоронили в себе футболистов.

Парень, с которым я играл в «Носте», однажды поехал в Магнитогорск на лечение. У его знакомого там была квартира, и заночевать он должен был в ней. Но под вечер нормально так выпил и не смог найти свой дом. Пришёл только под утро, когда уже посветлело», — приводит слова Бевеева Sport24.

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