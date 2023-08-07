Источник: «Спартак» ведёт переговоры по трансферу защитника «Браги»

Московский «Спартак» интересуется центральным защитником португальской «Браги» Витором Торменой. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, переговоры со стороны красно-белых ведёт агент Марина Мутавджич, получившая авторизацию от «Спартака». Ранее сообщалось, что представители футболиста общаются по поводу возможного трансфера с «Краснодаром».

27-летний воспитанник «Сан-Паулу» Витор Тормена перешёл в «Брагу» из другого португальского клуба — «Жил Висенте» — в 2019 году. В прошлом сезоне центральный защитник провёл за команду 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу. Футболист стал обладателем Кубка Португалии и Кубка лиги.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 5 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.