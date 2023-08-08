Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В околофутбольном батальоне назвали срок контракта экс-игрока ЦСКА Андрея Соломатина

В околофутбольном батальоне назвали срок контракта экс-игрока ЦСКА Андрея Соломатина
Комментарии

Пресс-служба батальона Española рассказала о сроке контракта бывшего футболиста московских ЦСКА и «Локомотива» Андрея Соломатина.

«Андрей Соломатин официально вступил в военную организацию Española, подписав контракт на шесть месяцев», — цитирует пресс-службу батальона «РИА Новости».

7 августа стало известно, что экс-игрок сборной России Андрей Соломатин отправился защищать Донбасс и подписал контракт с околофутбольным батальоном Española — это первый добровольческий отряд, сформированный из российских футбольных фанатов. Соломатин получил позывной «Солома» и отправился на боевые позиции под Бахмутом.

Андрей Соломатин — чемпион России в составе ЦСКА, пятикратный обладатель Кубка России и победитель Суперкубка России.

Материалы по теме
Экс-футболист ЦСКА Соломатин поехал защищать Донбасс в составе околофутбольного батальона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023