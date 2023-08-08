В околофутбольном батальоне назвали срок контракта экс-игрока ЦСКА Андрея Соломатина

Пресс-служба батальона Española рассказала о сроке контракта бывшего футболиста московских ЦСКА и «Локомотива» Андрея Соломатина.

«Андрей Соломатин официально вступил в военную организацию Española, подписав контракт на шесть месяцев», — цитирует пресс-службу батальона «РИА Новости».

7 августа стало известно, что экс-игрок сборной России Андрей Соломатин отправился защищать Донбасс и подписал контракт с околофутбольным батальоном Española — это первый добровольческий отряд, сформированный из российских футбольных фанатов. Соломатин получил позывной «Солома» и отправился на боевые позиции под Бахмутом.

Андрей Соломатин — чемпион России в составе ЦСКА, пятикратный обладатель Кубка России и победитель Суперкубка России.