В околофутбольном батальоне назвали срок контракта экс-игрока ЦСКА Андрея Соломатина
Поделиться
Пресс-служба батальона Española рассказала о сроке контракта бывшего футболиста московских ЦСКА и «Локомотива» Андрея Соломатина.
«Андрей Соломатин официально вступил в военную организацию Española, подписав контракт на шесть месяцев», — цитирует пресс-службу батальона «РИА Новости».
7 августа стало известно, что экс-игрок сборной России Андрей Соломатин отправился защищать Донбасс и подписал контракт с околофутбольным батальоном Española — это первый добровольческий отряд, сформированный из российских футбольных фанатов. Соломатин получил позывной «Солома» и отправился на боевые позиции под Бахмутом.
Андрей Соломатин — чемпион России в составе ЦСКА, пятикратный обладатель Кубка России и победитель Суперкубка России.
Комментарии
- 8 августа 2023
-
03:33
-
03:20
-
03:07
-
03:06
-
02:53
-
02:33
-
02:30
-
02:23
-
01:58
-
01:54
-
01:43
-
01:42
-
01:38
-
01:32
-
01:25
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:33
-
00:26
-
00:20
-
00:20
- 7 августа 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:50
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:30
-
23:22
-
23:15
-
23:14
Партнерский контент