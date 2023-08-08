Менди намерен требовать от «Сити» денежную компенсацию за отстранение при расследовании

Экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, ныне выступающий за «Лорьян», намерен требовать от английского клуба денежную компенсацию за отстранение от команды во время рассмотрения его судебного дела, сообщает L’Equipe.

На время отстранения выплата зарплаты футболисту была заморожена. Сейчас он хочет вернуть часть этих средств.

Напомним, 19 июля «Лорьян» объявил о подписании контракта с Бенжаменом Менди, находившимся в статусе свободного агента. Соглашение с 29-летним футболистом подписано на два года.

14 июля с Менди сняли все обвинения по делу об изнасилованиях. Из-за расследования чемпион мира 2018 года не выходил на поле около двух лет. Бывший футболист «Манчестер Сити» был признан невиновным в королевском суде Честера по одному пункту обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, с бывшего игрока сборной Франции были сняты все обвинения.