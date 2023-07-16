Чемпиону мира грозил пожизненный срок, а теперь он на свободе. Как развалилось дело Менди

Бывшего футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди признали невиновным. Ранее он стал фигурантом громкого дела — ему предъявили обвинение по девяти пунктам. В январе 2023 года появились хорошие новости для игрока. После пятимесячного судебного разбирательства с Менди сняли обвинения по семи пунктам: шесть за изнасилование и ещё одно за домогательство.

По ещё двум искам вердикт не вынесли, а новое заседание по этому вопросу состоялось в июле. Присяжным потребовалось чуть больше трёх часов, чтобы единогласно признать француза невиновным. Менди плакал, когда председатель присяжных сообщил об оправдательном вердикте. Уходя из зала, футболист вслух поблагодарил бога.

В суде Менди защищала Дженни Уилшир, которая представляет одну из лондонских адвокатских контор. «Бенжамен хотел бы поблагодарить присяжных, — сказала Уилшир. — Они сосредоточили внимание на доказательствах, а не на слухах и инсинуациях, которые постоянно сопровождали весь процесс. Менди второй раз предстал перед судом, и его снова признали невиновным. Этот процесс оказал серьёзное влияние на Бенжамена. Теперь он просит уединения, чтобы начать строить свою жизнь заново».

Менди арестовали и заключили под стражу в августе 2021 года. После этого «Манчестер Сити» отстранил футболиста, которому перестали выплачивать зарплату. Впоследствии игроку предъявили обвинения по девяти пунктам. Восемь из них связаны с изнасилованиями, одно — с сексуальными домогательствами и попыткой изнасилования. Обвинение настаивало, что Менди совершил преступления в отношении семи женщин в период с октября 2018 по август 2021 года.

Менди у здания суда Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Женщины, выступавшие потерпевшими в деле Менди, обвиняли футболиста в том, что он изнасиловал их в своём особняке в графстве Чешир. У Бенжамена даже обнаружился сообщник — 40-летнего Луи Саа Маттури обвиняли по тем же пунктам. Вынести вердикт планировалось ещё в январе 2022 года, но из-за всплывавших подробностей и обстоятельств процесс затянулся. Менди пытались освободить под залог, но суд несколько раз отвечал отказом, ссылаясь на слишком серьёзные улики против игрока. Хотя всё в том же январе 2022-го Бенжамена всё же удалось ненадолго вызволить из-за решётки.

Что произошло на первом заседании?

Менди единогласно признали невиновным по семи пунктам обвинения. Первый судебный процесс длился несколько месяцев и сопровождался различными задержками. После вынесения вердикта судья поблагодарили присяжных за терпение и стойкость. Кстати, одним из свидетелей по делу выступил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанец назвал игрока хорошим парнем и дал ему положительную оценку.

Менди, в свою очередь, признался в непрофессиональном отношении к делу во время игры за «Ман Сити». Футболист заявил, что часто занимался незащищённым сексом, но отрицал, что вступал в связь с женщинами без их согласия. Он закатывал вечеринки перед тренировками и матчами — и это несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Кроме того, Бенжамен признался, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат француза назвал такое поведение ужасающим, но добавил следующее: «Не в его характере быть хищным монстром, которым его считает обвинение».

Менди дважды арестовали, прежде чем заключить под стражу в августе 2021 года. Когда француза спросили, следует ли поменять поведение в связи с таким развитием событий, он ответил следующее: «На мой взгляд, всё было хорошо. Я пришёл на допрос, потом меня арестовали, но я знал, что не сделал ничего плохого». После оправдательного вердикта адвокат Менди от его имени поблагодарила свидетелей за дачу показаний в условиях такой интенсивной огласки.

Что будет дальше?

Менди не получал зарплату с сентября 2021-го, а в конце июня этого года остался и без контракта. «Сити» не стал отдельно объявлять об уходе чемпиона мира в составе сборной Франции — вместо этого игрока просто упомянули среди тех, кто покинет клуб летом в связи с истечением соглашения. Карьера Менди в Англии, очевидно, разрушена окончательно, поскольку никто не захочет связываться с футболистом после подобных судебных разбирательств.

Слухов о новом клубе Бенжамена пока нет, но напрашивается вариант с Саудовской Аравией или подобной экзотической лигой за пределами Европы. Менди ещё нет 30 лет (будет 29 на днях), и, по его же словам, он поддерживал себя в форме всё это время.

Что касается проблем Менди с законом, судебные разбирательства остались позади. Прокуратура не сможет обжаловать решение суда, поскольку вердикт выносили присяжные — так устроены законы в Великобритании.