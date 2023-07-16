Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

С Бенжамена Менди сняли обвинения в изнасилованиях, подробности, что теперь будет с футболистом, «Манчестер Сити»

Чемпиону мира грозил пожизненный срок, а теперь он на свободе. Как развалилось дело Менди
Кирилл Закатченко
С Бенжамена Менди сняли обвинения
Аудио-версия:
Комментарии
Бенжамена обвиняли в изнасилованиях. Сейчас суд позади, но карьера сломана.

Бывшего футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди признали невиновным. Ранее он стал фигурантом громкого дела — ему предъявили обвинение по девяти пунктам. В январе 2023 года появились хорошие новости для игрока. После пятимесячного судебного разбирательства с Менди сняли обвинения по семи пунктам: шесть за изнасилование и ещё одно за домогательство.

По ещё двум искам вердикт не вынесли, а новое заседание по этому вопросу состоялось в июле. Присяжным потребовалось чуть больше трёх часов, чтобы единогласно признать француза невиновным. Менди плакал, когда председатель присяжных сообщил об оправдательном вердикте. Уходя из зала, футболист вслух поблагодарил бога.

Как «Сити» праздновал требл без Менди:
Холанд курил сигару и тусил дольше всех. «Сити» второй день безбашенно отмечает требл
Холанд курил сигару и тусил дольше всех. «Сити» второй день безбашенно отмечает требл

В суде Менди защищала Дженни Уилшир, которая представляет одну из лондонских адвокатских контор. «Бенжамен хотел бы поблагодарить присяжных, — сказала Уилшир. — Они сосредоточили внимание на доказательствах, а не на слухах и инсинуациях, которые постоянно сопровождали весь процесс. Менди второй раз предстал перед судом, и его снова признали невиновным. Этот процесс оказал серьёзное влияние на Бенжамена. Теперь он просит уединения, чтобы начать строить свою жизнь заново».

Менди арестовали и заключили под стражу в августе 2021 года. После этого «Манчестер Сити» отстранил футболиста, которому перестали выплачивать зарплату. Впоследствии игроку предъявили обвинения по девяти пунктам. Восемь из них связаны с изнасилованиями, одно — с сексуальными домогательствами и попыткой изнасилования. Обвинение настаивало, что Менди совершил преступления в отношении семи женщин в период с октября 2018 по август 2021 года.

Менди у здания суда

Менди у здания суда

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Женщины, выступавшие потерпевшими в деле Менди, обвиняли футболиста в том, что он изнасиловал их в своём особняке в графстве Чешир. У Бенжамена даже обнаружился сообщник — 40-летнего Луи Саа Маттури обвиняли по тем же пунктам. Вынести вердикт планировалось ещё в январе 2022 года, но из-за всплывавших подробностей и обстоятельств процесс затянулся. Менди пытались освободить под залог, но суд несколько раз отвечал отказом, ссылаясь на слишком серьёзные улики против игрока. Хотя всё в том же январе 2022-го Бенжамена всё же удалось ненадолго вызволить из-за решётки.

Что произошло на первом заседании?

Менди единогласно признали невиновным по семи пунктам обвинения. Первый судебный процесс длился несколько месяцев и сопровождался различными задержками. После вынесения вердикта судья поблагодарили присяжных за терпение и стойкость. Кстати, одним из свидетелей по делу выступил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанец назвал игрока хорошим парнем и дал ему положительную оценку.

Менди, в свою очередь, признался в непрофессиональном отношении к делу во время игры за «Ман Сити». Футболист заявил, что часто занимался незащищённым сексом, но отрицал, что вступал в связь с женщинами без их согласия. Он закатывал вечеринки перед тренировками и матчами — и это несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Кроме того, Бенжамен признался, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат француза назвал такое поведение ужасающим, но добавил следующее: «Не в его характере быть хищным монстром, которым его считает обвинение».

Менди дважды арестовали, прежде чем заключить под стражу в августе 2021 года. Когда француза спросили, следует ли поменять поведение в связи с таким развитием событий, он ответил следующее: «На мой взгляд, всё было хорошо. Я пришёл на допрос, потом меня арестовали, но я знал, что не сделал ничего плохого». После оправдательного вердикта адвокат Менди от его имени поблагодарила свидетелей за дачу показаний в условиях такой интенсивной огласки.

Что будет дальше?

Менди не получал зарплату с сентября 2021-го, а в конце июня этого года остался и без контракта. «Сити» не стал отдельно объявлять об уходе чемпиона мира в составе сборной Франции — вместо этого игрока просто упомянули среди тех, кто покинет клуб летом в связи с истечением соглашения. Карьера Менди в Англии, очевидно, разрушена окончательно, поскольку никто не захочет связываться с футболистом после подобных судебных разбирательств.

Слухов о новом клубе Бенжамена пока нет, но напрашивается вариант с Саудовской Аравией или подобной экзотической лигой за пределами Европы. Менди ещё нет 30 лет (будет 29 на днях), и, по его же словам, он поддерживал себя в форме всё это время.

Что касается проблем Менди с законом, судебные разбирательства остались позади. Прокуратура не сможет обжаловать решение суда, поскольку вердикт выносили присяжные — так устроены законы в Великобритании.

Главные матчи ближайшего месяца. «Сити» тоже в деле:
«Эль класико», «Сити» — «Бавария» и не только. Главные матчи топ-клубов в ближайший месяц
«Эль класико», «Сити» — «Бавария» и не только. Главные матчи топ-клубов в ближайший месяц
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023