«Бавария» может попытаться подписать Кейна зимой

Мюнхенская «Бавария» не прекращает попыток подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. У «Баварии» есть план Б, сообщает Sport1.de.
Несмотря на то что «Тоттенхэм» отклонил последнее предложение «Баварии» в размере € 100 млн + бонусы, клубы поддерживают связь. Мюнхенский клуб пока не принял окончательного решения, сам Кейн также не понимает, как ему действовать.
Запасной вариант заключается в том, чтобы попытаться подписать Гарри в зимнее трансферное окно, а в первой части сезона на позиции центрального нападающего использовать 18-летнего Матиса Теля, который производит хорошее впечатление на тренерский штаб.
Также источник сообщает, что окружение Кейна, в частности его брат Чарли, усилило давление на оба клуба, чтобы внести ясность в будущее Гарри, который хочет определиться до начала нового сезона.
- 8 августа 2023
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