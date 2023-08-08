«Бавария» может попытаться подписать Кейна зимой

Мюнхенская «Бавария» не прекращает попыток подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. У «Баварии» есть план Б, сообщает Sport1.de.

Несмотря на то что «Тоттенхэм» отклонил последнее предложение «Баварии» в размере € 100 млн + бонусы, клубы поддерживают связь. Мюнхенский клуб пока не принял окончательного решения, сам Кейн также не понимает, как ему действовать.

Запасной вариант заключается в том, чтобы попытаться подписать Гарри в зимнее трансферное окно, а в первой части сезона на позиции центрального нападающего использовать 18-летнего Матиса Теля, который производит хорошее впечатление на тренерский штаб.

Также источник сообщает, что окружение Кейна, в частности его брат Чарли, усилило давление на оба клуба, чтобы внести ясность в будущее Гарри, который хочет определиться до начала нового сезона.