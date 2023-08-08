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Украинец Михаил Мудрик получил 10-й номер в «Челси»

Украинец Михаил Мудрик получил 10-й номер в «Челси»
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Лондонский «Челси» на своём официальном сайте представил список номеров, под которыми футболисты команды будут выступать в новом сезоне.

Среди прочих новый номер получил украинский полузащитник Михаил Мудрик — теперь он будет играть с «десяткой» на спине. Ранее украинец играл под 15-м номером.

Также с номерами определились футболисты, пополнившие состав «Челси» в нынешнее трансферное окно, — нападающий Николас Джексон (15-й), полузащитник Кристофер Нкунку (18-й), защитник Аксель Дисаси (2-й) и голкипер Роберт Санчес (31-й).

Полузащитник Энцо Фернандес получил восьмой номер. Нони Мадуэке — 11-й. Защитник Марк Кукурелья — третий. Нападающий Рахим Стерлинг будет носить на спине седьмой номер.

С остальными изменениями можно ознакомиться на официальном сайте «Челси».

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