В «Локомотиве» заявили, что не продадут Сергея Пиняева меньше чем за € 30 млн

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не будет рассматривать предложения по трансферу полузащитника Сергея Пиняева ниже € 30 млн. Также функционер отметил, что пока никакой клуб не пытался приобрести футболиста.

«При каких условиях мы готовы отпустить Сергея Пиняева? Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться — € 30 млн», — приводит слова Ульянова Sport24.

18-летний Пиняев в нынешнем сезоне сыграл четыре матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года.