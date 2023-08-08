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«Рубин» — «Локомотив»: Сарвели вывел гостей вперёд после ошибки Яновича

«Рубин» — «Локомотив»: Сарвели вывел гостей вперёд после ошибки Яновича
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Сегодня, 8 августа, проходит матч 2-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. Группа B
08 августа 2023, вторник. 18:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Сарвели – 63'

В первой половине игры команды не смогли создать достаточное количество голевых моментов, нанеся всего два удара по воротам, что привело к закономерному итогу — 0:0 после первого тайма. Во втором тайме, на 63-й минуте, нападающий гостей Владислав Сарвели смог забить после ошибки вратаря «Рубина» Никиты Яновича, выведя «Локомотив» вперёд — 1:0.

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 0:1, а «Локомотив» переиграл «Урал» (2:1). Команды уже встречались в новом сезоне в рамках 1-го тура РПЛ — матч закончился результативной ничьей со счётом 2:2.

Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.

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