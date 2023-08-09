«Торино» объявил о переходе Влашича из «Вест Хэма»

Хорватский полузащитник Никола Влашич стал игроком итальянского «Торино». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Ранее футболист принадлежал лондонскому «Вест Хэму».

Хавбек подписал контракт с «Торино» до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Ранее появлялась информация о том, что итальянцы заплатят € 12 млн за трансфер.

В прошлом сезоне Никола Влашич выступал за «Торино» на правах аренды. В итальянской Серии А Влашич провёл 34 матча, в которых забил пять мячей и оформил шесть голевых передач. Также на счету полузащитника три игры в Кубке Италии и две результативные передачи. Футболист сыграл шесть матчей за сборную Хорватии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Transfermarkt оценивает Влашича в € 17 млн.