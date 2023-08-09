Ондуа — о пропуске матча с «Рейнджерс» в ЛЧ: грустно, что не смогу помочь «Серветту»

Камерунский полузащитник швейцарского «Серветта» Гаэль Ондуа заявил, что пропустит матч квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Рейнджерс» не по спортивным причинам.

«Друзья, всем спасибо за поддержку. Конечно, очень грустно, что я не смогу помочь своей команде в важной выездной игре в Глазго, тем более не по спортивным причинам. Но с вашей поддержкой я точно не буду унывать. Ещё раз благодарю вас», — сказал Ондуа в обращении в своём телеграм‑канале.

Напомним, накануне стало известно, что 27-летний Ондуа не сможет принять участие в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из‑за того, что ему не дали британскую визу, необходимую для въезда в Шотландию. Встреча «Серветта» с «Рейнджерс» пройдёт в среду, 9 августа. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.