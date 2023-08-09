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Гари О'Нил сменил Лопетеги на посту главного тренера «Вулверхэмптона»

Гари О'Нил сменил Лопетеги на посту главного тренера «Вулверхэмптона»
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Английский специалист Гари О'Нил назначен новым главным тренером «Вулверхэмптона». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Вчера, 8 августа, было объявлено об увольнении Хулена Лопетеги с этого поста.

40-летний О'Нил заключил с клубом трёхлетний контракт, стал самым молодым тренером «Вулверхэмптона» в этом тысячелетии и первым британцем, возглавившим «волков» за последние шесть лет. Гари О'Нил имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге как в качестве игрока, так и в качестве главного тренера. В прошлом сезоне он работал в «Борнмуте».

Что касается Лопетеги, то он возглавлял «Вулверхэмптон» на протяжении девяти месяцев. Под его руководством команда финишировала на 13-м месте в АПЛ. У тренера и клуба возникли разногласия по некоторым вопросам. Было принято обоюдное решение о расторжении контракта.

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