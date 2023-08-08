Goal представил прогноз окончательной турнирной таблицы АПЛ

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Журналисты сайта Goal поделились мнениями о том, как будет выглядеть турнирная таблица английской Премьер-лиги — 2023/2024 в конце сезона. В среднем получился следующий прогноз.

Прогноз турнирной таблицы АПЛ-2023/2024:

1. «Манчестер Сити».

2. «Арсенал».

3. «Ливерпуль».

4. «Манчестер Юнайтед».

5. «Челси».

6. «Ньюкасл».

7. «Тоттенхэм».

8. «Астон Вилла».

9. «Брайтон».

10. «Брентфорд».

11. «Фулхэм».

12. «Бёрнли».

13. «Вест Хэм».

14. «Кристал Пэлас».

15. «Ноттингем Форест».

16. «Вулверхэмптон».

17. «Эвертон».

18. «Борнмут».

19. «Шеффилд Юнайтед».

20. «Лутон Таун».

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

АПЛ-2023/2024 начнётся в субботу, 11 августа. В стартовом матче 1-го тура «Бёрнли» примет у себя дома действующего победителя турнира.