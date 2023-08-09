Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Порту. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Максимова и неожиданная победа воронежцев — в видеообзоре матча ЦСКА — «Факел»

Дубль Максимова и неожиданная победа воронежцев — в видеообзоре матча ЦСКА — «Факел»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

На 15-й минуте встречи нападающий гостей Максим Максимов открыл счёт в матче, выведя «Факел» вперёд — 1:0. Во втором тайме, на 79-й минуте встречи Максимов смог оформить дубль, тем самым удвоив преимущество своей команды. До конца матча счёт не изменился — 2:0, победа «Факела».

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Факел» уступил «Сочи» со счётом 1:3, а ЦСКА разгромил «Оренбург» (6:0). В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Факел» проиграл «Ростову» (1:2). Таким образом, после двух сыгранных туров ЦСКА продолжает занимать первое место в группе А с тремя очками, «Факел» расположился на втором месте — также с тремя очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023