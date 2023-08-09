Дубль Максимова и неожиданная победа воронежцев — в видеообзоре матча ЦСКА — «Факел»

Завершился матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.
На 15-й минуте встречи нападающий гостей Максим Максимов открыл счёт в матче, выведя «Факел» вперёд — 1:0. Во втором тайме, на 79-й минуте встречи Максимов смог оформить дубль, тем самым удвоив преимущество своей команды. До конца матча счёт не изменился — 2:0, победа «Факела».
В 1-м туре нового сезона Кубка России «Факел» уступил «Сочи» со счётом 1:3, а ЦСКА разгромил «Оренбург» (6:0). В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Факел» проиграл «Ростову» (1:2). Таким образом, после двух сыгранных туров ЦСКА продолжает занимать первое место в группе А с тремя очками, «Факел» расположился на втором месте — также с тремя очками.
- 9 августа 2023
-
23:51
-
23:48
-
23:36
-
23:21
-
23:20
-
23:20
-
23:15
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
22:56
-
22:43
-
22:39
-
22:37
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:20
-
21:20