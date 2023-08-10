Леонардо Бонуччи написал прощальное письмо «Ювентусу»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи написал прощальное письмо чёрно-белым, отметив, что продолжит воспринимать клуб как свой дом, несмотря на сложившуюся ситуацию, вынуждающую его покинуть команду.

«Здесь я многому научился, боролся и мечтал. Достиг большего, чем думал, что возможно.

Сегодняшняя ситуация в месте, которое, несмотря ни на что, я продолжу воспринимать как мой дом, учит меня тому, что любовь и привязанность могут продолжать существовать и в таком случае.

Спасибо всем ювентини, с которыми я встречался с первого и до сегодняшнего дня», — написал Бонуччи в своих социальных сетях.

36-летний Бонуччи сыграл за «Ювентус» 502 матча, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

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