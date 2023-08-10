Болельщики «Ювентуса» устроили акцию протеста против перехода Ромелу Лукаку в клуб

Болельщики туринского «Ювентуса» устроили акцию протеста против перехода нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в туринский клуб, сообщает Sport bible.
После матча «Ювентуса» с резервной командой (8:0), болельщики туринского клуба вышли на поле стадиона «Альянц Стедиум» и стали скандировать «Не подписывайте Лукаку!».
Стюарты были вынуждены оцепить подтрибунное помещение, чтобы обеспечить безопасность футболистов.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть
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