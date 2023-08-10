Форвард «Зенита» Сергеев: каково забивать «Крыльям Советов»? Больно

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал об адаптации в клубе полузащитника Александра Коваленко, а также поделился эмоциями от забитого мяча в ворота своей бывшей команды «Крылья Советов» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).
«Каково забивать бывшей команде? Больно (улыбается). На самом деле, приятно приезжать в Самару. Болельщики и ребята тепло встретили, получилось забить. Вы видели, что не праздновал. Атмосфера супер, много болельщиков пришло. В последний раз я помню так много пришло, когда я играл за «Крылья» с «Динамо» в 2021 году. Получилась интересная игра, встречались две хорошие команды.
Помогаю ли Коваленко адаптироваться в команде? Обязательно (улыбается). Пока тяжело, но нормально, он после травмы сейчас наберёт форму. Перспективный футболист. Думаю, у него всё получится. Я ему помогу, чем смогу», — приводит слова Сергеева Metaratings.
- 10 августа 2023
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