Полузащитник «Зенита» Коваленко: моя аренда в «Крылья Советов»? Всё, закрыли эту тему

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко заявил, что тема с его возможным возвращением в самарские «Крылья Советов» на правах аренды окончательно закрыта. Также футболист отметил, что планирует воспользоваться своим шансом получить больше игрового времени в петербургском клубе.
«Слухи об аренде в «Крылья»? Не-не, всё, закрыли эту тему (улыбается). Не захотелось ли вернуться на подольше? На поле выйти на чуть подольше хотелось (смеётся). А так, блин, не знаю, нет, наверное…
У меня мало игрового времени? Чуть времени и терпения – и нормально всё будет. Думаю, шансик будет, надо будет просто им воспользоваться, и всё», — приводит слова Коваленко Metaratings.
20-летний Коваленко перешёл в «Зенит» этим летом из «Сочи». В прошлом сезоне полузащитник играл за «Крылья» на правах аренды.
- 10 августа 2023
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:54
-
11:49
-
11:36
-
11:30
-
11:29
-
11:21
-
11:15
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:46
-
10:41
-
10:34
-
10:30
-
10:09
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:46
-
09:39
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:23
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
09:00