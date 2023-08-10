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Полузащитник «Зенита» Коваленко: моя аренда в «Крылья Советов»? Всё, закрыли эту тему

Полузащитник «Зенита» Коваленко: моя аренда в «Крылья Советов»? Всё, закрыли эту тему
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко заявил, что тема с его возможным возвращением в самарские «Крылья Советов» на правах аренды окончательно закрыта. Также футболист отметил, что планирует воспользоваться своим шансом получить больше игрового времени в петербургском клубе.

«Слухи об аренде в «Крылья»? Не-не, всё, закрыли эту тему (улыбается). Не захотелось ли вернуться на подольше? На поле выйти на чуть подольше хотелось (смеётся). А так, блин, не знаю, нет, наверное…

У меня мало игрового времени? Чуть времени и терпения – и нормально всё будет. Думаю, шансик будет, надо будет просто им воспользоваться, и всё», — приводит слова Коваленко Metaratings.

20-летний Коваленко перешёл в «Зенит» этим летом из «Сочи». В прошлом сезоне полузащитник играл за «Крылья» на правах аренды.

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