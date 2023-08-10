Беренстейн — о вылете США: сразу подумала: «Пока! Сначала покажи на поле, потом говори»

Футболистка сборной Нидерландов Линет Беренстейн прокомментировала неожиданный вылет национальной команды США с женского чемпионата мира по футболу — 2023.

«В первый момент, когда я услышала, что они вылетели, я подумала: «Да! Пока!» Потому что с самого начала этого турнира они очень много болтали, говорили о финале и прочем. Поэтому я подумала: «Сначала покажите на поле, потом говорите», — приводит слова Беренстейн CNN.

Отметим, что четыре года назад сборная США обыграла в финале женского чемпионата мира команду Нидерландов. В этом году американки уступили на стадии 1/8 финала Швеции и досрочно покинули турнир.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок суммарно четыре победы на чемпионатах мира.