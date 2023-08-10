«Сценаристам огромный привет». Игрок «Зенита» Коваленко о ролике «Крыльев» про кучерявого

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своём отношении к видео самарских «Крыльев Советов», выпущенному перед матчем 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0), в котором пресс-служба самарцев пошутила над футболистом.
В ролике «Крыльев» переход Коваленко, который в прошлом сезоне играл за самарцев, в «Зенит» обыгран такими словами: «Кучерявый всегда хотел жить кучеряво». Фраза отсылает к футболисту петербуржцев за счёт его причёски.
«Как мне в «Зените»? Буду ещё набирать кондиции. В любом случае здесь ты прибавляешь в тренировочном процессе. Нужно больше времени и терпения, и всё нормально будет.
Как оценю предматчевое видео «Крыльев»? Видео очень классно сделали. Я с юмором отнёсся. Сценаристам огромный привет. Очень сильно получилось. Мне понравилось», — приводит слова Коваленко Metaratings.
- 10 августа 2023
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