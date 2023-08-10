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Оганесян: с каждым матчем «Оренбург» будет прогрессировать при Ярошике

Оганесян: с каждым матчем «Оренбург» будет прогрессировать при Ярошике
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян подвёл итоги матча Фонбет Кубка России, в котором его команда обыграла в родных стенах «Сочи» (2:0).

«Хорошая игра, положительный результат. Конечно, есть над чем работать, но главное — победили, заработали три очка и сыграли хорошо, «на ноль». Думаю, все этому рады.

Как оценю свой гол? Да, в целом хороший, красивый гол. Наверное, рабочий момент. Сложно что‑то сказать, рад, что забил.

Как оценю взаимопонимание команды и нового главного тренера? Думаю, всё на данный момент хорошо. Понятно, что была череда неудачных игр. Это футбол, всё случается, и я думаю, что с каждым матчем будем прогрессировать и играть намного лучше, — приводит слова Оганесяна «Матч ТВ».

Напомним, «Оренбург» при Ярошике провёл пять матчей во всех турнирах. Команда сумела добыть одну победу, один раз сыграла вничью и трижды уступила соперникам.

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