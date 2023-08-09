Ярошик: если бы не наш вратарь, «Оренбург» сыграл бы с «Сочи» вничью или проиграл

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«В первом тайме мы выглядели намного лучше, чем во втором. В первом мы создали моменты, которые стали решающими. Первый тайм был очень неплохой, но во втором мы играли очень плохо.

Я рад за вратаря Ходановича, не сомневался, что он покажет достойную игру. Он был лучшим нашим игроком. Если бы не он, мы бы сыграли вничью или даже проиграли, потому что во втором тайме он нас спас. У него было много работы в матче за дубль в воскресенье, так что я не ожидал», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».

ЦСКА возглавляет группу А, набрав три очка. Остальные команды («Сочи», «Оренбург» и «Факел») также разжились тремя очками, однако у армейцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 6:2 (+4). В следующем туре «Оренбург» во вторник, 29 августа, сыграет на выезде с «Факелом», а «Сочи» в среду, 30 августа, примет ЦСКА.