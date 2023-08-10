Агент Тюкавина: предложение «Динамо» будем рассматривать в первую очередь, есть и другие

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию с продлением контракта футболиста с клубом.
«Предложение «Динамо» будем рассматривать в первую очередь. Есть и другие предложения. У Кости ещё полтора года контракт с «Динамо». И мы никуда не торопимся. Мы от «Динамо» ничего не просим — продлить контракт или что-то ещё, мы играем в футбол. Если фамилия на табло загорается, значит, не самый плохой у меня клиент. И загонять в какие-то рамки не надо, трансферные дела любят тишину. Есть рабочие моменты. Есть предложение от «Динамо», а нравится оно или нет, это сугубо внутренние дела. Журналисты каждый день пишут какую-то хрень. Мы уважаем клуб, исполняем свои обязательства, Костя с пяти лет в «Динамо», любит болельщиков. А что будет дальше, никто не знает.
И если мы его не продлим, тогда Костю в «Динамо-2» отправят? И как это воспримут болельщики? Тюкавин отдаётся в каждой игре, а всех настраивают, будто он хочет куда-то уйти. Это всё чушь», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
- 11 августа 2023
-
00:02
- 10 августа 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:24
-
23:03
-
22:55
-
22:54
-
22:48
-
22:36
-
22:24
-
22:23
-
22:15
-
22:06
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:40
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:14
-
21:13
-
21:12
-
21:05
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:41