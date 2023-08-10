Агент Тюкавина: предложение «Динамо» будем рассматривать в первую очередь, есть и другие

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию с продлением контракта футболиста с клубом.

«Предложение «Динамо» будем рассматривать в первую очередь. Есть и другие предложения. У Кости ещё полтора года контракт с «Динамо». И мы никуда не торопимся. Мы от «Динамо» ничего не просим — продлить контракт или что-то ещё, мы играем в футбол. Если фамилия на табло загорается, значит, не самый плохой у меня клиент. И загонять в какие-то рамки не надо, трансферные дела любят тишину. Есть рабочие моменты. Есть предложение от «Динамо», а нравится оно или нет, это сугубо внутренние дела. Журналисты каждый день пишут какую-то хрень. Мы уважаем клуб, исполняем свои обязательства, Костя с пяти лет в «Динамо», любит болельщиков. А что будет дальше, никто не знает.

И если мы его не продлим, тогда Костю в «Динамо-2» отправят? И как это воспримут болельщики? Тюкавин отдаётся в каждой игре, а всех настраивают, будто он хочет куда-то уйти. Это всё чушь», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».