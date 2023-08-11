Карло Анчелотти заблокировал переход Давида де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заблокировал переход испанского голкипера Давида де Хеа в мадридский клуб.

Как сообщает COPE, уровень выступлений де Хеа не впечатляет итальянского специалиста, поэтому он отказался от услуг вратаря. Отмечается, что «Реал» сейчас работает над подписанием марокканца Яссина Боно из «Севильи».

Напомним, бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму передней крестообразной связки на тренировке и в ближайшие дни перенесёт операцию. 31-летний футболист провёл более 200 матчей за клуб с момента перехода из «Челси» в августе 2018 года.

Испанский голкипер Давид де Хеа доступен в качестве свободного агента после ухода из английского «Манчестер Юнайтед» этим летом.