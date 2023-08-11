Джеймс Милнер объяснил свой переход в «Брайтон»

Английский полузащитник Джеймс Милнер объяснил, почему решил перейти в «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Это просто казалось правильным с точки зрения продолжения карьеры. Разговаривая с Лалланой, я услышал много хорошего — увидел, как играла команда, какой путь прошёл клуб, на каком этапе они находятся и как хотят продолжать совершенствоваться.
Владелец взял клуб на себя, и они проделали отличную работу, сверху донизу. Они заключили несколько фантастических контрактов, и игроки здесь расцвели. Мне показалось, что это как раз то, что мне нужно. Я чувствую, что могу внести свой вклад в развитие клуба на поле и за его пределами и помочь им в этом путешествии», – приводит слова Милнера The Athletic.
«Брайтон» сезон-2022/2023 завершил на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и заполучил путёвку в Лигу Европы.
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