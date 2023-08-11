Переход Кейна в «Баварию» практически завершён, игрок прилетит в Мюнхен сегодня

Сделка по переходу нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» максимально близка к завершению. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, форвард уже сегодня, 11 августа, прилетит в Мюнхен для завершения перехода и пройдёт медицинское обследование. Кейн подпишет контракт с «Баварией» до лета 2027 года.

Кейн хотел бы сыграть за «Баварию» уже завтра, 12 августа, в матче с «РБ Лейпциг» за Суперкубок Германии.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Тоттенхэм» пришли к соглашению по сумме трансфера Кейна, которая составит более € 100 млн. 30-летний нападающий впервые будет играть за команду за пределами родной Англии.

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