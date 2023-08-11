Червиченко: отрыв «Спартака» от «Зенита» в 5 очков взбудоражит административный ресурс РФС

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых в 4-м туре Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Урал» может создать проблемы «Спартаку». Если «Урал» будет хорошо играть в обороне, то может забрать очки. Забить они, скорее всего, смогут, потому что оборона «Спартака» на сегодня не выдерживает никакую критику.

Но «Спартак» сейчас очень фартовый. Не знаю, в какой колодец счастья они окунулись, но посмотрите — залетает всё, что можно. «Спартаку» сегодня будет очень непросто. Тем более отрыв пять очков от «Зенита» взбудоражит административный ресурс РФС. Вряд ли «Спартаку» дадут уйти в большой отрыв перед мощным матчем», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.