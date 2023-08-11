Игрок ЦСКА Зайнутдинов перейдёт в «Бешикташ» за € 5 млн

Игрок московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов перейдёт в турецкий «Бешикташ» за € 5 млн + 15% от перепродажи, сообщает журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

По информации источника, 25-летний казахстанский футболист в начале следующей недели полетит в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с клубом.

Стоит отметить, что игроки из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана больше не будут считаться легионерами в чемпионате Турции после изменений в регламенте, касающихся лимита на легионеров.

Московский ЦСКА купил Зайнутдинова из «Ростова» летом 2020 года. Трансфер обошёлся армейцам в € 2 млн. За это время Бактиёр сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет € 6,5 млн.