Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Уралом» назначен правильно

Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» на 12-й минуте матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» после фола игрока красно-белых Руслана Литвинова. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).
«Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Уралом» назначен правильно. Мяч попал в руку Литвинова, которая находилась в неестественном положении. Вопрос к Левникову, почему он не увидел попадание в руку сам. Но VAR ошибку исправил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, продолжается матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт во встрече — 0:0.
- 11 августа 2023
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:56
-
17:44
-
17:42
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:38
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:06
-
15:52
-
15:49
-
15:32
-
15:31
-
15:28
-
15:03
-
15:03
-
14:59
-
14:44
-
14:31
-
14:27
-
14:25