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Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Уралом» назначен правильно

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Уралом» назначен правильно
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Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» на 12-й минуте матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» после фола игрока красно-белых Руслана Литвинова. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Уралом» назначен правильно. Мяч попал в руку Литвинова, которая находилась в неестественном положении. Вопрос к Левникову, почему он не увидел попадание в руку сам. Но VAR ошибку исправил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, продолжается матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт во встрече — 0:0.

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