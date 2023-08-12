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Очередной гол Лионеля Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» в Кубке лиг

Очередной гол Лионеля Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» в Кубке лиг
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В эти минуты завершился матч 1/4 финала Кубка лиг, в котором встречались американские «Интер Майами» и «Шарлотт». Счёт в основное время матча в пользу хозяев – 4:0.

Уже на 12-й минуте матча Хосеф Мартинес реализовал пенальти. На 32-й минуте Роберт Тэйлор удалил преимущество хозяев. Деандре Йедлин отдал ему голевой пас. На 78-й минуте в свои ворота мяч отправил Адилсон Маланда. А аргентинский форвард Лионель Месси не смог уйти без гола и поразил ворота соперников на 86-й минуте. Автор ассиста – Леонардо Кампана.

В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В 1/16 турнира команда Лионеля Месси оказалась сильнее «Орландо Сити» — 3:1. В 1/8 финала, после 4:4 в основные время, в серии пенальти «Интер Майами» оказался сильнее «Далласа».

Кубок Лиг MLS + MX. 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
4 : 0
Шарлотт
Шарлотт, США
1:0 Мартинес – 12'   2:0 Тэйлор – 32'   3:0 Маланда – 78'   4:0 Месси – 86'
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