Очередной гол Лионеля Месси помог «Интер Майами» разгромить «Шарлотт» в Кубке лиг

В эти минуты завершился матч 1/4 финала Кубка лиг, в котором встречались американские «Интер Майами» и «Шарлотт». Счёт в основное время матча в пользу хозяев – 4:0.
Уже на 12-й минуте матча Хосеф Мартинес реализовал пенальти. На 32-й минуте Роберт Тэйлор удалил преимущество хозяев. Деандре Йедлин отдал ему голевой пас. На 78-й минуте в свои ворота мяч отправил Адилсон Маланда. А аргентинский форвард Лионель Месси не смог уйти без гола и поразил ворота соперников на 86-й минуте. Автор ассиста – Леонардо Кампана.
В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В 1/16 турнира команда Лионеля Месси оказалась сильнее «Орландо Сити» — 3:1. В 1/8 финала, после 4:4 в основные время, в серии пенальти «Интер Майами» оказался сильнее «Далласа».
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