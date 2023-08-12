Гвардиола высказался о конфликте с Холандом после матча с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свой разговор на повышенных тонах с норвежским форвардом команды Эрлингом Холандом после игры 1-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (3:0).
«Нам нужно было играть более прямолинейно с Холандом, и мы показали такой футбол во втором тайме. Он всё время хочет пас, мяч ему, мяч ему. Он говорил: «Дайте мне сзади, один на один, и я сделаю это». Но когда до конца тайма остаётся две-три минуты… Ковачич и Родри потеряли мяч из-за этого. Тогда Бернарду был прав, не дав ему ещё один пас. Но это не проблема. Он забил два гола и очень счастлив», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
После игры Гвардиола публично подошёл к форварду и начал высказывать недовольство. Гвардиола даже убрал рукой камеру оператора, которая снимала его разговор с Холандом.
- 12 августа 2023
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