«Нант» взял в аренду Маркиньоса из «Арсенала»

Французский футбольный клуб «Нант» и лондонский «Арсенал» достигли соглашения о годичной аренде без права выкупа полузащитника Маркиньоса.

20-летний Маркиньос родился в Сан-Паулу. В возрасте семи лет он присоединился к академии шестикратных чемпионов Бразилии футбольному клубу «Сан-Паулу. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в июле 2021 года, а через несколько дней футболист принял участие в матче Кубка Либертадорес.

В прошлом сезоне бразилец выступал за английский «Норвич Сити» на правах аренды. За полгода в клубе игрок принял участие в 11 играх, где смог забить один гол и отдать одну результативную передачу.

Контракт молодого полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года.