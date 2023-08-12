«Нант» взял в аренду Маркиньоса из «Арсенала»
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Французский футбольный клуб «Нант» и лондонский «Арсенал» достигли соглашения о годичной аренде без права выкупа полузащитника Маркиньоса.
20-летний Маркиньос родился в Сан-Паулу. В возрасте семи лет он присоединился к академии шестикратных чемпионов Бразилии футбольному клубу «Сан-Паулу. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в июле 2021 года, а через несколько дней футболист принял участие в матче Кубка Либертадорес.
В прошлом сезоне бразилец выступал за английский «Норвич Сити» на правах аренды. За полгода в клубе игрок принял участие в 11 играх, где смог забить один гол и отдать одну результативную передачу.
Контракт молодого полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года.
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